10 июля 2024, 15:58

Эпидемиолог появился в Лобненской больнице по системе наставничества

Читайте нас в: Google Новости

Екатерина Волотилова — врач-стажер. Она окончила Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова по специальности «врач-эпидемиолог, врач по общей гигиене». Она приступила к работе в Лобненской больнице.

Екатерина Воротилова будет работать в отделении клинико-диагностической лаборатории Лобненской больницы. Она получила диплом Московского государственного медицинского университета, а теперь продолжила обучение в ординатуре «Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования» по специальности «врач клинико-лабораторной диагностики».

«Воспитание новых кадров - один из ключевых аспектов развития медицины. Стажёра курируют старшие коллеги. Молодой доктор выполняет преаналитику в лаборатории, участвует в выполнении клинических исследований, работает в системе данных для выдачи и внесения результатов лабораторных исследований, выполняет требования санитарно-эпидемиологического режима, проходит обучение работе на анализаторах», - рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Татьяна Склярова.

Екатерина Воротилова будет работать по системе наставничества. Программа помогает быстро адаптироваться в коллективе, добиться карьерного роста, способствует развитию культуры в организации, повышает качество обслуживания и удерживает персонал.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи Работа Медицина Образование
10 июля 2024, 17:12
Еще четыре многоквартирных дома капитально отремонтируют в Мытищах летом
Читайте нас в: Google Новости
Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник провел выездное совещание. Он проверил четыре многоквартирных дома, которые капитально отремонтируют этим летом.

Исполняющий обязанности главы Олег Сотник встретился с жителями и подрядчиками. Всего он проверил четыре многоквартирных дома.

«Лето – самая активная пора в сфере благоустройству и ЖКХ. Работы, связанные с ремонтом многоквартирных домов, мы продолжаем контролировать на постоянной основе. Если по качеству работ на сегодняшний день претензий нет, то вопросы по графикам время от времени появляются», – сказал Олег Сотник.

В доме №38 по улице Летной подрядчик отремонтирует крышу к сентябрю. В доме №14, корпус 2 исполнитель планирует сдать объект к концу июля. Ремонт подъездов продолжается в доме №25 по улице Мира. Там заменят окна, напольное покрытие и входные группы. В этом месяце будет готов дом №11 по улице Колпакова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Мытищи
10 июля 2024, 17:08
Более 90 гектаров земли обработали от борщевика в Солнечногорске
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
В Солнечногорске продолжают ликвидировать борщевик Сосновского на территории муниципальных земель. Специалисты уже завершили первый этап обработки. Второй этап работ продлится до 31 августа.

Борются с сорняком химическим и механическим способами. Общая площадь обработки земель с борщевиком в этом сезоне составляет 74,2 гектара. Это 338 участков муниципальной и неразграниченной государственной собственности. Всего с начала сезона специалисты уже обработали 91 гектар земель.

Исполняющий обязанности заместителя главы Солнечногорска Кирилл Типографщик напомнил, что собственникам и арендаторам участков необходимо самостоятельно уничтожать борщевик, иначе за бездействие положен крупный штраф.

Получить всю необходимую информацию или оставить заявку с указанием места разрастания борщевика Сосновского жители могут, позвонив на горячую линию 8-800-201-67-47.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Солнечногорск
10 июля 2024, 17:05
Качество грибов проверили на рынках Подмосковья
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные специалисты исследовали более 887 килограммов грибов в государственных лабораториях. Они проверили 121 экспертизу продукции, которую можно приобрести на рынках региона.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, специалисты провели органолептические, радиологические и дозиметрические исследования. Особое внимание уделили обнаружению и изъятию ядовитых и несъедобных грибов. Эксперты исключили содержание в грибах свинца, мышьяка, кадмия, ртути, меди, цинка, пестицидов и радионуклидов.

«Приобретать грибы без сомнений в их качестве и безопасности можно только в специализированных местах, где работают государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Рекомендуется избегать места несанкционированной торговли данной продукции, отсутствие проведения надлежащей проверки может стать и повлечь за собой тяжелые последствия», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия области Сергей Двойных.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Продукты Грибы
10 июля 2024, 17:05
Детский хирург Михаил Борзаков провел лекцию для педиатров в больнице Лобни
Читайте нас в: Google Новости
В детской поликлинике Лобни активно продолжается работа по повышению качества медицинской помощи. Особое внимание уделяется профессиональному росту педиатров и младшего медицинского персонала через проведение лекций и практических занятий.

На последней лекции детский хирург Михаил Борзаков поделился своим опытом и знаниями оказания помощи пациентам с острыми хирургическими состояниями, включая аппендицит и синдром острой мошонки. В ходе обсуждения рассмотрели методы диагностики и тактики оказания помощи на амбулаторном этапе.

Врач также ответил на вопросы коллег и поделился информацией о признаках различных заболеваний, эффективных методиках лечения и важности своевременной диагностики.

Также в медучреждении планируется выступление специалистов других специальностей, таких как лоры, офтальмологи, эндокринологи и аллергологи, перед сотрудниками поликлиники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Лобня Врачи

Новости по теме