«Энергомаш» запустил программу стажировки студентов в Химках

Читайте нас в:

Участниками программы, начиная с 3-го курса обучения, могут стать студенты приоритетных для предприятия специальностей и направлений подготовки: конструкторы, технологи, операторы станков с числовым программным управлением и слесари. Студентов, показавших высокие результаты в период стажировки, пригласят на работу в «Энергомаш».

«Наши стажеры получают реальный опыт работы по специальности и достойную запись в трудовой книжке. Стажировка в „Энергомаше“ с закрепленным наставником, индивидуальным планом развития - это работа с реальными задачами на масштабных производственных участках, в конструкторском бюро или испытательном комплексе», - рассказала представитель учебного центра предприятия Елена Федина.

Студенты смогут совмещать стажировку и учебу. Такой возможностью воспользовалась выпускница Московского авиационного института Светлана Жесткая. Сейчас она работает на предприятии инженером-проектировщиком жидкостных ракетных двигателей.

«Я начала свою карьеру в „Энергомаше“, еще обучаясь в институте. Для меня важно, что предприятие предоставляет гибкие условия стажировки для студентов - работать в качестве стажера здесь можно еще до получения диплома и по индивидуальному графику. Я одновременно стажировалась в течение двух лет на предприятии и училась в вузе», - рассказала Светлана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками, где учатся одаренные дети из разных регионов России.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».