Энергоэффективный капитальный ремонт проведут в домах Подмосковья

Программа по развитию инженерной инфраструктуры и энергоэффективности с успехом реализуется в Московской области.

«Изношенность коммунальной инфраструктуры имеет значительный процент. В некоторых муниципалитетах он составляет более 80%. Это критический уровень износа», - прокомментировала Тыщенко.

По ее словам, программа направлена на предотвращение полного износа тепло- и водосетевого хозяйства, что позволит снизить количество аварий в предстоящий отопительный период.

В рамках программы проведут энергоэффективный капитальный ремонт. Это значит, что проведут утепление кровли, чердаков, установят общедомовые приборы учета и индивидуальные тепловые пункты, которые позволят регулировать температуру в помещении согласно погодным условиям.

«С необходимостью установки умных приборов учета мы столкнулись, когда изменился порядок начисления общедомовых нужд за электроэнергию. Раньше мы платили по нормативу, а теперь мы платим просто за весь потребленный домом объем. Здесь встает вопрос - кто-то передал показания, а кто-то нет», - подчеркнула Тыщенко.

Она подчеркнула, что своевременность передачи показаний каждого собственника имеет первостепенное значение. Чем больше жители передадут правильных показаний, тем справедливее они получат начисления ОДН.

Дома также перешли на новую схему по обслуживанию газового оборудования. Компания «Мособлгаз» стала единым оператором многоквартирных домов. Помимо этого, теперь, в случае отказа предоставить доступ в квартиру для проведения техобслуживания газового оборудования, жителям Подмосковья грозит административная ответственность и отключение от газа.

«Я призываю каждого председателя совета многоквартирного дома проводить информационную работу среди соседей о необходимости заключить договор и провести ТО внутриквартирного газового оборудования», - заключила Тыщенко.

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