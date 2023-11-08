08 ноября 2023, 12:12

Энергетики завершили ремонт оборудования на подстанции, обеспечивающей Истру электричеством

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Энергетики закончили ремонт коммутационного оборудования на подстанции «Луч» в Московской области, снабжающей электричеством городской округ Истра. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Россети».

Работы в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023–2024 годов выполнял филиал «Россетей» - Магистральные электрические сети центра. Оборудование на подстанции обновили, чтобы повысить надежность центра питания, от которого зависит электроснабжение городского округа Истра, научных институтов и объектов историко-культурного наследия федерального значения.

Специалисты отремонтировали 19 единиц оборудования: высоковольтные масляные выключатели и разъединители. Работы шли на действующей подстанции, потребление электроснабжения в процессе не ограничивали.

Высоковольтные выключатели и разъединители - это основное коммутационное оборудование. При коротких замыканиях выключатели обесточивают поврежденные элементы сети, чтобы предотвратить технологические нарушения.

Разъединители применяют для создания видимого разрыва электрической цепи при ремонте и обслуживании электрооборудования. Также их используют для секционирования шин и переключения ЛЭП с одной системы шин на другую.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин ранее сообщил, что регион полностью подготовился к зиме. Территориальные организации ежегодно ведут активную работу по ремонту и обслуживанию электросетевого оборудования, отметил Самарин.

Истра Электричество
08 ноября 2023, 12:11
Аппарат для реабилитации конечностей после травм установили в клиническом центре в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Аппарат радиальной ударно-волновой терапии последнего поколения установили в клиническом центре Федерального медико-биологического агентства России в Химках. Жители города смогут бесплатно пройти лечение по полису ОМС.

Данная технология используется при реабилитации после спортивных травм, переломов, артритов, артрозов, остеохондрозов и других диагнозов. Благодаря специальной программе процедура приносит быстрый результат, который сохраняется надолго.

«Ударно-волновая терапия - уникальный и признанный метод лечения костей, сухожилий, суставов и мышц. Аппарат применяется в неврологии, ортопедии, кардиологии, урологии, эндокринологии. Терапия в ряде случаев заменяет хирургическое вмешательство. Например, кальцинирующий тендинит или бурсит ранее лечили только с помощью операций», - рассказал врач-реабилитолог клинического центра Федерального медико-биологического агентства России Амир Гогуев.

Действие аппарата заключается в ударно-волновой терапии. Она растягивает мембраны пораженных клеток при помощи акустической волны, увеличивая их проницаемость, а также приток крови и обмен веществ. Кроме того, под воздействием давления звуковых волн разрушаются отложения кальция, притупляется боль и вырабатываются эндорфины.

Специалисты клинического центра Федерального медико-биологического агентства России занимаются физиотерапией и спортивной медициной, а также используют современные методы реабилитации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше 500 медиков трудоустроили в Подмосковье по рекомендациям работающих врачей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Химки Медицина
08 ноября 2023, 12:06
Еще 3 корпуса построили в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе
Группа "Самолет"
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Группа компаний «Самолет» продолжает строительство жилого комплекса «Пригород Лесное». Еще три новых корпуса получили разрешение на ввод от Министерства жилищной политики Подмосковья.

«Пригород Лесное» - это масштабный проект, в плане которого 144 многоквартирных дома на 88,6 тысячи жителей. К этому дню достроены еще три новых корпуса - № 7.1, 7.2 и 9. Внутри - от студий до четырехкомнатных квартир евроформата. Все они будут переданы владельцам с отделкой и установленной сантехникой.

В жилом комплексе «Пригород Лесное» работают четыре детских сада и две школы. Строятся еще три объекта - детский сад, школа и поликлиника для взрослых и детей. Финал реализации проекта запланирован на 2032 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Недвижимость Ленинский округ
08 ноября 2023, 12:05
Министерство благоустройства Подмосковья назвало популярные парки в небольших городах за неделю
Министерство благоустройства Подмосковья
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На минувшей неделе парки в городах Подмосковья с населением менее 100 тысяч человек посетили свыше 12 тысяч жителей. Самым популярным стал городской парк в Павловском Посаде.

Как рассказал глава министерства благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, на прошлой неделе парки региона в общей сложности посетили более 66 миллионов человек.

«Несмотря на осеннюю погоду, посещаемость парков и лесопарков Подмосковья остается высокой. Мы создали комфортные условия для прогулок и занятий спортом, развитую инфраструктуру, зоны отдыха для детей», - отметил он.

Самыми популярными в небольших городах стали городской парк Павловского Посада, где побывали 12 тысяч человек, «Беличий» в Краснознаменске с показателем девять тысяч посещений, а также городской парк Луховиц, «Дубовая роща» в Кашире и парк Победы в Талдоме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
08 ноября 2023, 12:05
Редкую реликтовую водоросль впервые обнаужили в Подмосковье
Фото Минэкологии
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Краснокнижное растение обнаружили в одном из водоемов Орехово-Зуева. Это наяда тончайшая, которая входит в первую категорию статуса редкости.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, растение можно назвать реликтовым - оно начало свою историю во времена мамонтов и шерстистых носорогов.

«Наяда тончайшая, или каулиния тончайшая - вид семейства водокрасовых, занесенный в Красную книгу Российской Федерации в первую категорию статуса редкости», - сказал министр.

По словам ученых, большая часть ареала обитания этого растения находится в России. Наяда характеризуется ломкими стеблями и мелкозубчатыми по краям листьями. Она селится на песчаном дне хорошо прогреваемых водоемов на глубине до 1,5 метра. Это первая находка этого растения в Подмосковье за всю историю.

«Предполагается, что семена каулинии тончайшей могли принести птицы на оперении или рыбаки на бреднях из соседних водоемов. Для выявления других мест произрастания каулинии тончайшей будут проведены дополнительные исследования», - добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Природа Экология

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