24 июля 2024, 13:31

Энергетики заменили более 520 км алюминиевых проводов в Подмосковье с начала года

Россети Московский регион
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Подмосковные энергетики заменили более 520 километров алюминиевых проводов на современные самонесущие изолированные за первое полугодие. Работы ведутся по программе повышения надежности электроснабжения потребителей.

Как рассказали в Министерстве энергетике Московской области, всего в этом году по программам ремонта и модернизации заменят 1 190 километров проводов на СИП.

Самонесущий изолированный провод обладает повышенными характеристиками надежности. Благодаря изоляции ему не страшны ни снег, ни ледяной дождь, ни резкие перепады температур. Даже при падении дерева при ураганном ветре изолированный провод не порвется.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%», - рассказал вице-губернатор Московской области - министр энергетики региона Евгений Хромушин.

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Электричество Строительство Работа
24 июля 2024, 14:37
«Ночной забег со звездами» пройдет в Королеве 17 августа
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Масштабное спортивное событие «Ночной забег со звездами» пройдет в Королеве 17 августа. Сегодня, 24 июля, на сайте мероприятия стартовала регистрация на участие в марафоне.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, бегунам предложат дистанции пять и 10 километров. Для детей также организуют забег без хронометража. Регистрация на эти старты пройдет в два этапа - заявки на второй будут принимать с 7 августа.

Почетными гостями марафона станут звезды отечественного спорта олимпийский чемпион Никита Нагорный и футболист Алексей Смертин, а также телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Ночной забег со звездами» - это уникальная возможность насладиться видами вечернего города. Спортсмены и болельщики смогут принять участие в культурно-развлекательной программе. Для всех желающих будет работать светодиодная LED-фотозона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Королев
24 июля 2024, 14:37
Подготовку к отопительному сезону в Мытищах завершат к 15 сентября
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Продолжается подготовка систем ЖКХ в Мытищах к отопительному сезону. Жилые дома и объекты социальной сферы к осенне-зимнему периоду готовы на 60%.

Провели плановый ремонт на 56 котельных. Они обеспечивают теплом 1170 многоквартирных домов, в которых проживают 265 тысяч человек. Сегодня объекты теплоснабжения в округе готовы к зиме более чем на 85%. Также завершают обновление теплосети между домами 66 и 68 по Новомытищинскому проспекту.

Объектам жилого фонда уделяют отдельное внимание: в прошлый осенне-зимний период поступало много обращений от жителей по проблемам с отоплением. Подготовку к отопительному сезону планируют закончить к 15 сентября.

Продолжается реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в Мытищах, готовность их к зиме оценивают в 65%. Так, 13 июня начал работу новый водозаборный узел в микрорайоне Пироговский. Его после модернизации подключили к закольцованной системе водопроводов, протяженность которой составляет 11 километров. Теперь бесперебойной подачей воды обеспечены социальные, спортивные и образовательные объекты, а также более 25 тысяч жителей микрорайона Пироговский.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Мытищи
24 июля 2024, 14:34
Расписание электричек изменится с 27 по 29 июля из-за ремонта станции Лобня
МЖД
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Минтранс Подмосковья предупредил об изменении расписания некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов. Временные корректировки будут действовать с 27 по 29 июля в связи с развитием инфраструктуры на станции Лобня.

В ночное время железнодорожники демонтируют несколько стрелочных переводов и участков пути, а затем уложат новые. Одновременно с этим на станции Лобня проведут обновление программного обеспечения цифровой системы управления поездами.

Из-за работ временно приостановят движение поездов по всем путям станции Лобня и на перегонах. Поезда из Москвы будут курсировать до станции Марк и в обратном направлении, из области - до станции Катуар и обратно. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте. Поезда МЦД-1 и аэроэкспрессы выведут из расписания.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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Лобня Поезда
24 июля 2024, 14:14
Подольские врачи спасли женщину после укуса собаки в шею
Пресс-служба Минздрава МО
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Подольские врачи спасли 49-летнюю женщину после укуса собаки. По ее словам, она играла с псом в доме у родственников, однако в какой-то момент питомец весом 60 килограммов неожиданно укусил ее за шею.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, врачи Подольской областной клинической больницы диагностировали раны мягких тканей шеи и нижней челюсти, травму руки. Из раны шеи при дыхании воздух выходил наружу, женщина начала задыхаться.

Пациентке провели срочную операцию, которая длилась два с половиной часа.

«Мы выполнили под наркозом нижнюю трахеотомию, то есть обеспечили доступ воздуха в дыхательные пути, провели правостороннюю коллотомию - сделав небольшой надрез на шее, мы герметизировали раны трахеи, чтобы воздух перестал выходить наружу и установили дренаж», - сообщил заведующий ЛОР-отделением больницы Артем Гербергаген.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, дыхание полностью восстановилось, раны зажили, а швы уже сняты.

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Больницы Врачи Женщины Собаки

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