Энергетики расчистили 215 гектаров вдоль трасс ЛЭП в Подмосковье
Специалисты «Мособлэнерго» расчистили 215 гектаров охранных зон вдоль трасс ЛЭП в Московской области. Это 94% от плана этого года, сообщили в министерстве энергетики региона.
До конца года специалисты расчистят 228 гектаров вдоль линий электропередачи. Больше всего площадей очистили в Шатуре - 21,4 гектара, Истре - 19,6 гектара и Пушкино - 14,6 гектара.
Работы проводят в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства.
«На воздушных линиях класса напряжения 380/220 вольт вырубка просек не требуется, от изолированного провода до крон деревьев расстояние должно составлять не менее 30 сантиметров, от неизолированного провода - не менее одного метра», - уточнили в ведомстве.
Ранее министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщал, что значительная часть трасс линий электропередачи проходит по лесным массивам.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей и назвал тему «чувствительной и важной».
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