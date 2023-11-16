16 ноября 2023, 09:00

Энергетики расчистили 215 гектаров вдоль трасс ЛЭП в Подмосковье

Мособлэнерго
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Специалисты «Мособлэнерго» расчистили 215 гектаров охранных зон вдоль трасс ЛЭП в Московской области. Это 94% от плана этого года, сообщили в министерстве энергетики региона.

До конца года специалисты расчистят 228 гектаров вдоль линий электропередачи. Больше всего площадей очистили в Шатуре - 21,4 гектара, Истре - 19,6 гектара и Пушкино - 14,6 гектара.

Работы проводят в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

«На воздушных линиях класса напряжения 380/220 вольт вырубка просек не требуется, от изолированного провода до крон деревьев расстояние должно составлять не менее 30 сантиметров, от неизолированного провода - не менее одного метра», - уточнили в ведомстве.

Ранее министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщал, что значительная часть трасс линий электропередачи проходит по лесным массивам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Он подчеркнул, что на эти цели выделят более 320 миллиардов рублей и назвал тему «чувствительной и важной».

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Электричество
16 ноября 2023, 07:30
Более 100 лотов выставили на торги в Подмосковье за неделю
Комитет по конкурентной политике Московской области
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На прошлой неделе на торги в Московской области выставили 101 лот. Больше всего их поступило из Луховиц, Наро-Фоминска и Подольска, сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области.

С начала года в Луховицах реализовали через торги 53 объекта, на данный момент еще 60 лотов остаются доступными.

\"В Луховицах в аренду можно взять участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 12 соток. Рядом продуктовый магазин, парк, а в шести километрах находится ж/д станция «Луховицы». Начальная цена - 390 тысяч рублей в год\", - уточнили в комитете.

В Наро-Фоминске продали или сдали 81 земельный участок. Сейчас муниципалитет предлагает еще 28 объектов. Например, на улице Шибанкова в аренду предлагается нежилое помещение площадью 22,8 квадратных метра под торгово-офисную и другую предпринимательскую деятельность.

В Подольске на аукционе реализовали 21 участок, доступно еще 35. Одним из них является земельный участок в деревне Быковка для строительства дома площадью девять соток. Его можно взять в аренду за 808 тысяч рублей в год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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Аукционы Недвижимость
16 ноября 2023, 06:00
Более 20 человек стали финалистами конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области»
Министерство культуры и туризма МО
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На днях прошел полуфинал конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области». В финал вышли 24 участника, сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Всего поступило порядка 50 заявок. Все работы разбили на пять номинациях, в том числе «Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)», «Лучший экскурсовод (гид)», «Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса» и другие.

Победителей объявят 21 ноября. Премия проводится при поддержке отеля ﻿Edge Vinogradovo-Moscow.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.

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Туризм
16 ноября 2023, 04:00
Доходы Подмосковья достигнут триллиона рублей в 2024 году
Антон Чернов
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В следующем году доходы Московской области достигнут триллиона рублей. Расходы также превысят данную отметку. Соответствующий проект бюджета региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов обсудили на предварительных слушаниях.

«В свою очередь, стабильный рост экономических показателей, активное привлечение инвестиций, позволяет нам сохранять социальную направленность бюджета. Мы не только выполняем все социальных обязательств, но регулярно вводим и новые дополнительные меры социальной поддержки», - сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Проекты бюджета Подмосковья и территориального фонда ОМС региона на заседании 16 ноября.

«На следующий год увеличилось финансирование по всем госпрограммам, поскольку бюджет позволяет это сделать», - заявил зампред парламента Олег Рожнов.

Общие расходы на госпрограммы составят 963 миллиарда рублей. В следующем году увеличат расходы на городские округа в среднем на 19%. Зарплаты бюджетников поднимут на 6,8%.

По словам зампреда Екатериной Зиновьевой, в Подмосковье ожидается беспрецедентный рост финансирования по программе «Предпринимательство». В 2024 году оно увеличится на 70% - до 12,4 миллиарда рублей.

Министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева рассказала, что в 2024 году в Московской области на соцподдержку предусмотрели более 106 миллиарда рублей. За счет этого около трех миллионов жителей региона получат выплаты и льготы.

Замминистра здравоохранения Подмосковья Андрей Раздорский заявил, что расходы на медицину в регионе в следующем году превысят 160 миллиарда рублей. Больше всего средств потратят на содержание медучреждений, закупку лекарств, ремонт и приобретение оборудования и поддержку системы ОМС.

И.о. министра спорта региона Алексей Перов рассказал, что в 2024 году на госпрограмму «Спорт Подмосковья» потратят более 11 миллиардов рублей. В 2024–2026 году в Подмосковье планируют построить 14 объектов спорта.

Всего поступило 73 предложения к проекту бюджета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума
16 ноября 2023, 02:00
Подмосковные спортсмены завоевали 7 медалей на Кубке России и всероссийских соревнованиях по стрельбе
Фото: Лукина Ольга тренер сборной МО тренер МАУДО ЦСШ № 1 (г.о. Наро-Фоминск)
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Спортсмены из Московской области завоевали семь медалей на Кубка России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия. Они привезли с турниров два золота, одно серебро и четыре бронзы, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

В 10 олимпийских упражнениях соревновались более 240 спортсменов из 25 регионов России.

«Золотую медаль в упражнении „пневматическая винтовка, 10 метров, 60 выстрелов стоя“ среди женщин завоевала Анастасия Сорокина (ГБУ МО „СШОР по ЛВС“). Еще одно „золото“ в активе Дениса Букина (ГБУ МО „ЦСП ОВС“). Он стал лучшим в упражнении „малокалиберная винтовка, третье положение, 50 метров“ среди мужчин», - уточнили в ведомстве.

В этой же дисциплине третьим стал Тимур Берлинский из ГБУ МО «ЦСП ОВС». Серебро завоевала Софья Никулина из ГБУ МО «СШОР по ЛВС» и Кирилл Тимофеев из ГБПОУ МО «УОР № 1».

Бронзу сборной Подмосковья принесли Егор Моисеев, Полина Туруло, Софья Никулина и Полина Левченко.

Соревнования прошли в Костроме с 5 по 12 ноября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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