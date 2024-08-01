Энергетики повысят надежность электроснабжения 70 котельных Подмосковья в 2024 году

В ведомстве уточнили, что основные работы проведут в Мытищах, Раменском и Подольске. Сейчас специалисты завершены работы на 12 ТП и отремонтировали свыше десяти километров ЛЭП.

Особое внимание уделяется Подольску, где запланирован ремонт 23 котельных. Работы на 13 из них уже завершили, а оставшиеся десять приведут в порядок до начала отопительного сезона.

«Это важная для нас работа, так как прошлой зимой значительная часть отключений электроэнергии напрямую затронула работу котельных», - подчеркнул вице-губернатор Московской области - министр энергетики Евгений Хромушин.

По его словам, работы в данном направлении положительно скажутся на качестве тепла и горячей воды, а жители не будут испытывать дискомфорт от отключений, особенно в холода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах постройки почти 40 километров теплосетей в Солнечногорске до конца 2024 года.

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