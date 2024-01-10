Энергетики повысили надежность электроснабжения в пяти округах Подмосковья

Так, новые высоковольтные выключатели появились в Реутове, Зарайске, Егорьевске, Богородском округе и Коломне.

Коммутационные аппараты предназначены для оперативных включений и отключений отдельных цепей или электрооборудования в энергосистеме в нормальных или аварийных режимах при ручном, дистанционном или автоматическом управлении. Их преимущество заключается в том, что используемый в нем элегаз не является химически активным веществом и не поддерживает горение.

В начале 2024 года энергетики планируют установить еще четыре элегазовых выключателей.

Ранее Андрей Воробьев рассказывал о работе по модернизации системы ЖКХ в регионе, а также о принципах качества выполнения этих задач.

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