Энергетики обновят почти 100 коммутаторов на подстанциях Подмосковья в 2025 году

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Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов заявил, что работы проводят для улучшения электроснабжения жилых домов и социальных учреждений. На эти цели выделили около 22 миллионов рублей.

Ремонт уже начался на подстанциях в городских округах Богородский и Солнечногорск.

В скором времени стартуют работы на объектах, которые подают энергию в Чехов, Рузу, Сергиев Посад, Пушкино, Коломну и Воскресенск. Потребители во время ремонта смогут продолжать пользоваться электричеством.