Энергетики обновили распределительные сети под Волоколамском

Первый забег «По стопам Татищева» состоится в Солнечногорске в 13 июля. Спортсмены пробегут 12 километров по маршруту от усадьбы Шахматово до Болдино.

Большая часть маршрута - это лесные и грунтовые дороги. Встречаются и сложные участки с крутыми подъемами и спусками. На финише участникам вручат медали, а лучших бегунов отметят дополнительными призами.

«По этим дорогам и тропам в разные эпохи хаживали такие знаменитые люди, как Василий Никитич Татищев, Дмитрий Иванович Менделеев, Александр Александрович Блок, Петр Ильич Чайковский и многие другие. Участники забега смогут насладиться красотой пейзажей, которые привлекали и вдохновляли многих великих личностей нашей страны», - рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Участие в забеге бесплатное, зарегистрироваться могут все желающие старше 18 лет. Организаторы забега: центр физкультуры «Солнечногорье», проект «Спортивный Солнечногорск» и база отдыха «Шахматово вилладж». Ознакомиться с условиями участия и трассами, а также пройти регистрацию можно на сайте.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».