Эндоскопическую операцию по удалению межпозвонковой грыжи впервые провели в Подольской больнице

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По словам Абукова, бипортальная эндоскопическая технология набирает популярность и со временем может стать «золотым стандартом» лечения дегенеративных заболеваний позвоночника.

«Пациентке через три маленьких прокола мы устранили очень большой объем проблем. Раньше для лечения мы бы делали большие разрезы, устанавливали имплантаты, то есть, была бы длительная операция, длительная реабилитация. Большой разрез - большой риск инфекции, дольше заживает. В данном случае, у пациентки три маленьких проколола, три шва», - пояснил Абуков.

Новое эндоскопическое оборудование поступило в Подольскую областную клиническую больницу в конце прошлого года.

«Отделение нейрохирургии в Подольске стремится использовать все современные технологии, которые существуют в медицине. Тем самым мы приближаем уровень оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Московской области», - отметил заведующий нейрохирургическим отделением ПОКБ, врач-нейрохирург Михаил Землянский.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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