Эндокринологический центр открылся на базе МОНИКИ

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, центр стал вторым в регионе, где будут оказывать помощь жителям с эндокринными заболеваниями. Такой же на прошлой неделе заработал в Видном.

«Их главная задача - оказание медпомощи всем жителям Подмосковья с сахарным диабетом и его осложнениями: диабетической стопой, заболеваниями глаз и другими», - сказала она.

В центре можно пройти диагностику или лечение уже найденного заболевания. При необходимости пациент может остаться в стационаре для оказания специальной высокотехнологичной помощи.

По словам заведующей центром Александры Шевлягиной, в учреждении работают эндокринологи, офтальмолог, а также открыла школа сахарного диабета и готовится к запуску кабинет диабетической стопы.

«По показаниям доступны рентгенологические и ультразвуковые методы исследования, в том числе денситометрия, КТ, МРТ, а также тонкоигольная пункционная биопсия узлов щитовидной железы», - сказала она.

Получить помощь в региональном эндокринологическом центре можно бесплатно по полису ОМС.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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