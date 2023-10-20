Эндокринолог Алина Мишарова рассказала о важности профилактики остеопороза

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Признаками болезни могут быть сильная боли в позвоночнике, конечностях, спине, например, при крепких объятиях, подъеме тяжестей или резких движениях. Врачи рекомендуют людям старше 50 лет ежегодно обследоваться и учитывать риск переломов.

«Остеопороз никак не ощущается в организме человека, вплоть до появления переломов, которые и являются главной опасностью при этом диагнозе. Поэтому такая профилактика крайне важна», - заявила Мишарова.

Она порекомендовала пациентам с сахарным диабетом и ревматоидным артритом ежегодно посещать эндокринолога в том случае, если у них были переломы при падении с высоты или были переломы бедра у родителей.

Записать на прием к врачу может участковый терапевт. Это можно сделать самостоятельно по телефону 122, на портале госуслуг, в соцсети «ВКонтакте», через чат-бота Дениса или в инфоматах в поликлиниках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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