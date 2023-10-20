Эндокринолог Алина Мишарова рассказала о важности профилактики остеопороза
Врач-эндокринолог городской поликлиники Домодедовской больницы Алина Мишарова рассказала о важности профилактики остеопороза. Это заболевание костей, при котором разрушается костная ткань, что приводит к переломам. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.
Признаками болезни могут быть сильная боли в позвоночнике, конечностях, спине, например, при крепких объятиях, подъеме тяжестей или резких движениях. Врачи рекомендуют людям старше 50 лет ежегодно обследоваться и учитывать риск переломов.
«Остеопороз никак не ощущается в организме человека, вплоть до появления переломов, которые и являются главной опасностью при этом диагнозе. Поэтому такая профилактика крайне важна», - заявила Мишарова.
Она порекомендовала пациентам с сахарным диабетом и ревматоидным артритом ежегодно посещать эндокринолога в том случае, если у них были переломы при падении с высоты или были переломы бедра у родителей.
Записать на прием к врачу может участковый терапевт. Это можно сделать самостоятельно по телефону 122, на портале госуслуг, в соцсети «ВКонтакте», через чат-бота Дениса или в инфоматах в поликлиниках.
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