Елочный базар открыли в Котельниках

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Всего в Подмосковье открыто более 250 точек продажи хвойных деревьев в 45 городских округах.

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Продажа новогодних деревьев началась в округе с 10 декабря. Работать елочный базар будет до 31 декабря.

«Елочный базар оформлен в едином стиле „Зима в Подмосковье“. В этом году завезено более 150 елок, сосен, пихт», - рассказал начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации городского округа Котельники Роман Цыганов.

Жители округа уже начали разбирать новогодние деревья. Массово за елками покупатели начнут приходить после 20 декабря. Цена начинается от 1,5 тысячи рублей за русскую ель. Детские стоят дороже. Стоят такие ели при правильном уходе в среднем три-четыре недели.

«Самое важное - не ставить их у батареи. Поставить в подставочку, подливать воду, некоторые засыпают песок и подливают воду, чтобы елочка питалась», - рассказал продавец Муслим Магомедов.