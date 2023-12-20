20 декабря 2023, 09:34

Елочный базар открыли в Котельниках

Телеканал «360»
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Елочный базар начал работу в Котельниках. В ассортименте сосны, пихты, русские и датские ели высотой до трех метров, а также букеты из веток.

Всего в Подмосковье открыто более 250 точек продажи хвойных деревьев в 45 городских округах.

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Продажа новогодних деревьев началась в округе с 10 декабря. Работать елочный базар будет до 31 декабря.

«Елочный базар оформлен в едином стиле „Зима в Подмосковье“. В этом году завезено более 150 елок, сосен, пихт», - рассказал начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации городского округа Котельники Роман Цыганов.

Жители округа уже начали разбирать новогодние деревья. Массово за елками покупатели начнут приходить после 20 декабря. Цена начинается от 1,5 тысячи рублей за русскую ель. Детские стоят дороже. Стоят такие ели при правильном уходе в среднем три-четыре недели.

«Самое важное - не ставить их у батареи. Поставить в подставочку, подливать воду, некоторые засыпают песок и подливают воду, чтобы елочка питалась», - рассказал продавец Муслим Магомедов.

Новый год Котельники
20 декабря 2023, 10:16
Новогоднее представление для многодетных семей прошло в Щелкове
Unsplash
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Многодетные семьи посетили новогоднее представление в Щелковском театре. Для ребят провели анимационную программу.

По поручению главы городского округа Щелково Андрея Булгакова гостями праздника стали многодетные семьи из трех муниципалитетов. Участие в празднике приняли ребята из Щелкова, Фрязина и Лосино-Петровского.

«Как известно, 2024-й наш президент Путин объявил Годом семьи. Все традиционные ценности нас объединяли и будут объединять. Для нас важны все, но семьи из Щелкова, Лосино-Петровского и Фрязина для нас особенные, потому что мы соседи», - сказал заместитель главы администрации городского округе Щелково Герман Верницкий.

Яркие декорации и игра артистов театра создали по-настоящему сказочную атмосферу. На сцене появились персонажи из любимых сказок: Кикимора, Кощей, Баба-яга и другие. После представления детям вручили подарки.

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Семья Щелково Новый год
20 декабря 2023, 10:10
Голосовой помощник приложения «Подмосковные стройки» принял 2,5 тысячи обращений за 8 месяцев
Главгосстройнадзор МО
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«Алиса» из «Подмосковных строек» приняла почти 2500 запросов от жителей за восемь месяцев работы. В ближайшее время голосовой помощник доработают и «научат» четче распознавать номера корпусов, секций и чисел.

Голосовой помощник «Алиса» может рассказать о строительстве школ, поликлиник, детских садов и других объектов в Подмосковье. С апреля 2023 года таким путем можно узнавать и о процессе возведения многоквартирных домов.

Пользоваться голосовым помощником можно с мобильного телефона, колонки или стационарного компьютера.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

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Искусственный интеллект Строительство
20 декабря 2023, 10:06
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 20 декабря
Минтранс МО
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Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области оценили в четыре балла в среду, утром. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах находятся более 860 тысяч машин.

Основные заторы в сторону Москвы отмечены на Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Можайском, Осташковском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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Пробки Дороги Водители
20 декабря 2023, 10:03
Школа № 15 в Егорьевске отпраздновала 30-летие
Телеканал «360»
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История школы № 15 в Егорьевске началась в 1993 году. Спустя 30 лет учреждение отпраздновало очередной юбилей.

Почетными гостями праздника стали бывшие директора школы Александр Хлебников и Татьяна Кофман. Лучших педагогов по случаю юбилея наградили грамотами главы городского округа, комитета образования, Совета депутатов и Московской областной Думы.

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Школу в 6-м микрорайоне Егорьевска построили по инициативе тогдашнего главы района Михаила Лаврова и при участии СМУ-1. Первыми учителями были педагоги из соседних школ.

«Это была огромная радость 30 лет назад, когда открылась новая школа в нашем большом микрорайоне. Сейчас школа продолжает работать нас, она отвечает всем требованиям, которые предъявляет министерство образования. У вас замечательный коллектив и замечательные ученики», - отметил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Школы Егорьевск

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