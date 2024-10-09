Эльмира Кахраманова из Подмосковья стала лучшей спортсменкой года в России

Кахраманова - чемпионка Европы и двукратная чемпионка мира по самбо. В 2023 году она завоевала золото на Играх стран СНГ и стала чемпионкой России по самбо. Также спортсменка имеет титулы двукратной чемпионки мира и России по универсальному бою.

«Эта почетная награда является символом высоких достижений в области боевых искусств и спортивных единоборств, знаком верности избранному пути и своему призванию», - отметил президент России в своем послании к участникам премии, которое зачитал со сцены сопредседатель РСБИ Сергей Кириенко.

Церемония награждения премии «Золотой пояс» состоялась в Кремлевском дворце, где были отмечены лучшие представители боевых искусств, включая участников спецоперации.

Напомним, премия вручается с 2005 года, ее лауреатами становились известные спортсмены, такие как Федор Емельяненко и Александр Иншаков.

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