Елка в Богородском округе признана лучшей в Подмосковье

Организаторами конкурса выступили Минстрой России совместно с АНО «Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды», АНО «Креативная экономика», ВАРМСУ, Ресурсным центром Fashion Hub и Ассоциацией парков России при поддержке администрации президента Российской Федерации. С 25 декабря 2024 года в субъектах России проходил региональный отбор новогодних елок. В финальное голосование вышло по одной елке от регионов-участников.

Богородский округ победил с большим перевесом в конкурсе. Теперь новогоднее оформление Фонтанной площади в Ногинске будет представлять всю Московскую область на федеральном этапе конкурса и поборется за звание самой красивой елки страны.

Лучшую елку Московской области выбирали среди новогодних красавиц из Богородского, Дмитровского, Истринского, Одинцовского, Орехово-Зуевского и Серпуховского округов. И вот, наконец, 7 января определились победители голосования. По Московской области Богородский округ набрал 31 процент голосов, опередив Дмитровский округ и Истру.