Елена Тихомирова представит Балашиху на областном конкурсе «Воспитатель года Подмосковья»
Воспитатель детского сада № 36 в Балашихе Елена Тихомирова стала лучшей на муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года Подмосковья». Весной она представит округ на областном конкурсе дошкольных педагогов.
Весной Елена Тихомирова представит Балашиху на областном этапе конкурса «Воспитатель года Подмосковья - 2024».
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«Муниципальный этап конкурса проходит в Балашихе с декабря 2023 года. Это педагогическое развитие, шаг вперед в профессиональном росте. В заочном этапе участники представляли свое интернет-портфолио и визитную карточку „Я-педагог“. Из 13 человек мы выбрали восемь. Они прошли второе испытание „Открытое занятие с детьми“», - рассказала руководитель учебно-методического центра Балашихи Татьяна Рожкова.
В финале муниципального этапа состязались шесть воспитателей. Конкурсанты представили свои педагогические методики и провели мастер-классы по воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению детей.