Елена Рябиченко из Серпухова победила в конкурсе «Подмосковная медсестра»

По словам Рябиченко, она с детства мечтала помогать людям. Окончив серпуховское медицинское училище, она сначала поработала в Москве фельдшером, но потом решила вернуться в родной город, где трудится уже 20 лет. Информацию о конкурсе Елена нашла сама и немедленно приступила к подготовке, но не верила, что получит главную премию.

«Совершенно не думала, что я пройду во второй тур, для меня это было полной неожиданностью. Первый и третий этап были совмещены в один день. Было волнительно, ты приезжаешь и совершенно не знаешь, что тебе достанется. Мы готовились, перечитывали все новые стандарты», - рассказала Рябиченко.

По словам Елены, после объявления результатов, она не выдержала и расплакалась от радости, ведь стать лучшей в регионе в своей профессии - это большая честь.

«Во-первых, я защитила честь своего стационара. Во-вторых, я не подвела свое начальство, и я доказала, что можно и работать, и получать награды», - отметила победительница.

Напомним, что в Подмосковье два года подряд проходила профессиональная премия для медицинских специалистов - «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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