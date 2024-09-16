Элементы для снижения скорости на дорогах отремонтировали в 6 округах Подмосковья

В городском округе Домодедово в третьем здании Востряковского лицея № 1 проведут капитальный ремонт. Его запланировали на 2026 год по федеральной программе.

Глава городского округа Евгения Хрусталева приехала на встречу с педагогами и родителями воспитанников лицея, чтобы рассказать им о планах по модернизации учебного заведения.

Третий корпус лицея площадью 7000 квадратных метров начнут ремонтировать уже осенью 2025 года. Учеников временно переведут в оставшиеся два здания образовательного учреждения. Для школьников, которых на учебу доставляет автобус, организуют дополнительный рейс.

Отметим, что в лицее есть лингвистический класс, где ученики дополнительно осваивают китайский язык, а также предпринимательский и космический классы, единственные в округе два класса для детей с расстройством аутистического спектра, агрокласс, инженерный класс.

«Радует, что ребята могут всесторонне развиваться. Возможностей будет еще больше после капитального ремонта здания лицея», - сказала Евгения Хрусталева.

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