Элементы для снижения скорости на дорогах обновили еще в 6 округах Подмосковья

Жаркая погода в Московской области продолжает привлекать все больше любителей отдыха у водоемов. В связи с этим представитель 215-й пожарно-спасательной части территориального управления № 4 ГКУ «Мособлпожспас» поделился рекомендациями для любителей катания на сапборде.

Заместитель начальника ПСП ПСЧ-215 Александр Проценко пояснил, что в последнее время все больше людей интересуются катанием на сапбордах. Однако, завораживающие виды водной глади не должны отвлекать от собственной безопасности.

Сотрудники спасательной службы рекомендуют не игнорировать страховочный трос, который должен быть привязан к ноге райдера и борту сапборда. Этот трос предотвратит отдаление доски после падения и поможет быстро вернуться к ней и выбраться из воды.

Перед началом прогулки важно ознакомиться с прогнозом погоды, проверить направление ветра и течения, чтобы избежать неприятностей во время катания. Эксперты подчеркивают, что перед каждым выходом на воду необходимо проверить состояние сапборда, особенно если он надувной, и избегать его использования в случае повреждения, чтобы не подвергать себя опасности.

Рекомендуется надевать яркие спасательные жилеты, аккуратно обходить маломерные суда и пристани, а также правильно оценивать свои силы, чтобы хватило на обратный путь.

«Спасатели просят не забывать о том, что главным фактором безопасности на воде будет ответственное отношение человека к акватории и условиям применения сапборда. Если же беда все-таки настигла пловца, то необходимо обратиться за помощью в экстренные службы», - добавил Александр Проценко.

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