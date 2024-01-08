Электроснабжение восстановили в деревне Кузнецы в Павловском Посаде

Работы начались еще ночью, когда от жителей начали поступать сообщения об отключении электричества. Сейчас всех абонентов подключили к резервному источнику питания, поэтому в домах жителей появился свет. Теперь перед энергетиками стоит задача починить основную линию. Над этим работают сразу четыре бригады и семь единиц техники.

«В настоящий момент электроснабжение восстановлено по резервной схеме, через дизельные электрогенераторы», - отметил Скворцов.

Чтобы не допустить повреждения электрооборудования из-за перегрузок, специалисты просят соблюдать потребление мощности в объеме, который установлен договором на технологическое присоединение.

В этот же день энергетики провели аварийно-восстановительные работы в двух деревнях Павлово-Посадского городского округа. Причиной отключения света в населенных пунктах стало повреждение кабельной линии.