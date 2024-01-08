Электроснабжение в двух деревнях Павловского Посада восстановили

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил работу городских котельных, а также качество отопления в квартирах жителей. Во время сильных морозов жильцы жаловались на холод в помещениях.

Джеглав проверил отопление в домах № 1 и № 28 на улице Гоголя, в доме № 6 по улице Кирова, № 15 по улице Ленина и № 11 по улице Строителей. Жильцы перечисленных адресов рассказали, что в квартирах тепло, в некоторых помещениях открывают форточки для проветривания.

Вместе с замглавы по вопросам ЖКХ Романом Мещеряковым Джеглав проверил котельные № 1 и № 2 в Лосино-Петровском. Мещеряков отметил, что первая - работает в штатном режиме, 70 градусов на выходе, жалоб от жителей нет.

Он добавил, что в деревне Мизиново ситуация с отоплением жилых домов сложнее, чем в городе. Это связано со сниженным давлением холодной воды от водозаборного узла, который обслуживает компания «Главное управление обустройства войск». При этом котельная работает, у нее 69 градусов на выходе. Сейчас включили глубинный насос. Глава округа Сергей Джеглав лично контролирует ситуацию.

«В течение праздничных дней поступали жалобы на недостаточное отопление. Нас беспокоила котельная 8/15 в Лосино-Петровском. Некоторые жители писали, что в городе нет отопления, это не так. Котельная работала в праздничные дни без остановки», - отметил Джеглав.

Он уточнил, что сейчас в котельной работают два котла на 77 градусов. Проверку провели в двух ближайших домах, средней части города и дальних зданиях. Во всех объектах столбики термометра показывали выше 18 градусов. Исключением стал лишь дом № 6 на улице Кирова, где температура в 17,5 градуса не соответствует нормативу.

Во время посещения дома № 1 на улице Гоголя жильцы сообщили, что с утра подача тепла нормализовалась. Причиной холодов в квартирах были неполадки на котельной квартала 8/15 - в одном из пароводогрейных котлов выявили течь. Однако специалистам удалось быстро переключить основной котел на резервный. После этого показатели котельной приблизились к норме.