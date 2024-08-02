Электроснабжение 7 тысяч жителей улучшили в Малаховке

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, в июле специалисты «Мособлэнерго» заменили ячейки секционного вакуумного выключателя в электроустановке, которая снабжает электричеством жителей микрорайона Малаховского экспериментального завода, в том числе школы, детский сад и поликлинику.

Всего в этом году в Люберцах заменят трансформаторы в двух подстанциях, отремонтируют почти 12 километров кабельно-воздушных линий и проведут другие работы. Большинство из них запланировано на лето.

По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, масштабные работы проведут и в других округах региона.

«В 2024 году „Мособлэнерго“ отремонтирует 350 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, что на 22 километра больше, чем в 2023 году», - сказал он.

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