Электросети 507 подмосковных СНТ перешли на баланс «Мособлэнерго»

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Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, на баланс компании перешли сети СНТ «Солнышко» в Егорьевске, где находятся около 50 участков. В этом году там провели ремонт воздушных линий и заменили опоры, чтобы повысить надежность электроснабжения жителей.

По словам главы ведомства Александра Самарина, всего в Подмосковье 11,7 тысячи СНТ, за время реализации программы на баланс «Мособлэнерго» приняли почти 5,8 тысячи из них.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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