Электрощитки починили более чем в 50 жилых домах в Подмосковье в октябре

Управляющие компании Подмосковья несут ответственность за состояние электрических щитов в подъездах жилых домов. Они должны быть оснащены автоматическими выключателями, предохранителями, устройствами распределения, а также защитой и счетчиками. Они также должны запираться, чтобы не допустить доступа посторонних.

Если дверцы открыты и не закрываются, то коммунальные службы должны оперативно провести ремонт. В октябре такие работы провели в 50 домах.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнили, что сообщить о поломках можно в управляющую компанию или на интернет-портал ЕДС.