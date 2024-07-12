12 июля 2024, 12:28

Электросчетчики с передачей данных на смартфон разработали в Подмосковье

Читайте нас в: Google Новости

Компания «Матрица» из Балашихи разработала новые счетчики электричества, которые могут передавать данные в специальном мобильном приложении. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предыдущая версия счетчиков «Матрица» предполагала использование специального дисплея для получения данных через цифровую электронную систему. Это было не всегда удобно клиентам, иногда возникали помехи. Новое оборудование решает проблему.

Модернизированные счетчики могут передавать данные о потреблении электричества как на пользовательский дисплей, так и напрямую на телефон владельца по Bluetooth.

Компания «Матрица» является производителем автоматизированных систем учета энергоресурсов на розничном рынке. Мощность предприятия позволяет выпускать до 1,2 миллиона единиц оборудования в год.

Премии губернатора Андрея Воробьева за коммерциализацию научных и научно-технических результатов вручили 10 авторским коллективам Подмосковья. Лауреатами стали сотрудники предприятий и организаций из городских округов Подмосковья, таких как Жуковский, Долгопрудный, Сергиево-Посадский, Химки, Королев, Раменский, Фрязино и Красногорск.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Электричество Балашиха
12 июля 2024, 13:31
Волонтера из Павловского Посада отметили на международной выставке «Россия»
Рассохин Александр
Читайте нас в: Google Новости
Александр Рассохин из Павловского Посада был волонтером на международной выставке «Россия» на ВДНХ. Накануне за активное участие в событии его наградили на торжественной церемонии.

Церемония награждения активистов прошла 10 июля на международной выставке-форуме «Россия». Два месяца волонтеры из Павлово-Посадского городского округа помогали в работе масштабного события. Они отвечали на вопросы посетителей, активно поддерживали проведение мероприятий. Кроме того, работали в штабе, группе быстрого реагирования, а также в зоне аккредитации.

Памятный подарочный набор с символикой выставки вручили и волонтеру из Павловского Посада Александру Рассохину.

«Для меня это первый такой опыт. Мы помогали в информировании, координировании посетителей, на зонах активностей выполняли различные задачи. Выставка очень понравилась, были представлены разные регионы, прошли выступления с песнями и танцами. С большим удовольствием повторил бы весь этот путь. Спасибо всем организаторам, всей нашей команде за прожитые эмоции, полезный опыт и новые знания», - поделился волонтер из Павловского Посада Александр Рассохин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Волонтеры Россия ВДНХ
12 июля 2024, 13:30
Еще один медик приобрел квартиру по программе льготной ипотеки в Домодедове
Министерство жилищной политики Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Участковый педиатр из Домодедова Ирина Садонцева приобрела собственную квартиру по программе социальной ипотеки.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Ирина Садонцева работает участковым педиатров в Домодедовской центральной городской больнице почти 20 лет. В новую квартиру она переехала из служебного жилья вместе с двумя детьми. О программе ей рассказали коллеги.

«Мы выбрали квартиру на вторичном рынке и уже переехали. Теперь у каждого есть своя комната. Все очень нравится: близко к работе, к школе, район замечательный», - рассказала она.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней приобрести квартиру на льготных условиях могут учителя, медики, воспитатели, тренеры, молодые ученые и другие специалисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Ипотека Социальная ипотека
12 июля 2024, 13:17
Семинар для кадастровых инженеров провели в Росреестре Подмосковья
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Семинар для кадастровых инженеров провели в подмосковном Росреестре. Специалистам, которые готовят межевые и технические планы, рассказали обо всех нюансах регистрации недвижимости на территории региона.

Участники тренинга узнали об актуальных изменениях в законодательстве, о внедрении новых механизмов совершенствования кадастровых услуг, а также подняли вопросы, возникающие при постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости.

«Проведение совещаний с кадастровыми инженерами, в первую очередь, нацелено на оперативное решение актуальных вопросов. В ходе постоянного взаимодействия с участниками профессионального сообщества заметно повышается уровень качества подготовки документов», - рассказала заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Юлия Миронова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Недвижимость
12 июля 2024, 13:00
Около 5 тысяч юных спортсменов обследовались в НИКИ детства с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Около пяти тысяч юных спортсменов проверили свое здоровье в НИКИ детства с начала года. Их здоровье оценивали 12 специалистов.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, в НИКИ детства можно быстро пройти обследование и получить допуск к тренировкам. По словам руководителя Центра спортивной медицины Дарьи Коледовой, процедура занимает около трех часов.

«В нашем Центре ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также получают консультации 12 специалистов. Такое полное обследование организма занимает около трех часов», - рассказала она.

Детей принимают педиатр, кардиолог, ортопед, невролог и другие специалисты. При наличии показаний пациентов направляют на дополнительное обследование.

Центр принимает юных представителей сборных команд региона по 160 видам спорта, в том числе по карате, сноубордингу, стрельбе из лука и другим.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи

Новости по теме