16 февраля 2024, 14:55

Электронный паспорт льготника Подмосковья скачали 330 тысяч раз с 2023 года

Министерство социального развития Подмосковья
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Льготникам Подмосковья доступен электронный паспорт, который заменяет бумажное удостоверение. Документ скачали уже 330 тысяч раз с прошлого года.

Министр социального развития Московской области Людмила Болатаева отметила, что электронный паспорт удобен, ведь он всегда под рукой. Документ подтверждает право на льготы.

Социальный паспорт ввели в Подмосковье с 2023 года по поручению губернатора Андрея Воробьева. Раньше льготникам нужно было предъявлять бумажное свидетельство или удостоверение, а теперь - все в телефоне.

Паспорт можно скачать в личном кабинете регионального портала госуслуг, а также в мобильном приложении «Добродел».

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Паспорта Госуслуги
16 февраля 2024, 15:06
Сотрудники лесного хозяйства Подмосковья выступили на всероссийском семинаре по защите растений
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Делегация «Мособллес» приняла участие во всероссийском семинаре о борьбе с вредителями древесных и травянистых растений в городах. Специалисты обменялись опытом с коллегами из других регионов России и стран СНГ.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, на семинаре выступили начальник отдела лесопатологических обследований Руслан Лукашевич, начальник отдела защиты лесов Святослав Некляев и заместителя начальника отдела лесопатологических обследований Николай Корешков. Они представили доклад о динамике популяции короеда-типографа и муравьежука в условиях изменяющегося климата. Специалисты рассказали о подходах по поддержанию физиологических процессов деревьев биологическими методами.

«В ходе секций семинара лесопатологии получили ценную информацию о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов других регионов и опыте борьбы с распространяющимися в Нечерноземную зону Европейской части опасными инвазивными и мигрирующими вредными организмами», - добавили в ведомстве.

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Природа
16 февраля 2024, 14:52
Оборудование ключевых питающих центров Одинцовского района обновят до конца года
Unsplash
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Западный филиал компании «Россети» активно работает над повышением надежности электроснабжения потребителей. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов обсудил с энергетиками вопрос обеспечения электроэнергией территории муниципалитета.

В Одинцовском округе насчитывается восемь подстанций, общей трансформаторной мощностью 1193,5 МВА и 644 трансформаторные и распределительные подстанции. Общая протяженность кабельных линий составляет более 1700 километров, а воздушных - почти 230 километров.

Работу хозяйства обеспечивают шесть бригад. В их распоряжении имеется два резервных источника энергоснабжения и семь единиц специальной техники, включая электротехническую лабораторию для проверки кабельных линий и выявления повреждений. Ежемесячно здесь выполняется более 30 заявок.

В 2023 году на территории Одинцово заменили 58 километров воздушных и почти 10 километров кабельных линий электропередачи. Обновили 185 объектов распределительной сети. В текущем году планируется продолжить модернизацию. Произведут замену более 35 километров воздушных линий на более прочный материал и обновление 4,3 километра кабельных линий, отремонтируют 141 трансформаторную подстанцию и расчистят 62,4 гектара просеки вдоль ЛЭП.

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Одинцово ЖКХ Электричество
16 февраля 2024, 14:27
Требования к разрешению на строительство гидротехнических сооружений обновили в Подмосковье
Главгосстройнадзор МО
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Изменения в закон Московской области № 9/2024-ОЗ, обозначающие случаи, при которых не требуется получение разрешения на строительство, вступили в силу. По всем вопросам, связанным с оформлением разрешительной документации, можно обратиться в Центр содействия строительству.

Теперь для строительства или реконструкции железнодорожных путей необщего пользования длиной не более трех километров не понадобится разрешения. Кроме того, необходимость его получения отменили для строительства КПП и зданий административно-бытового назначения общей площадью, не превышающей 300 квадратных метров.

Также разрешения не потребуется на строительство или реконструкцию гидротехнических сооружений четвертого класса, которые полностью или частично располагаются на водных объектах, и строительство берегоукрепительных гидротехнических сооружений.

«Подобные меры направлены на устранение излишних административных барьеров и улучшение бизнес климата в Московской области, - отметил министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве пяти индустриальных парков.

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Законы Строительство
16 февраля 2024, 13:27
Строящийся детский госпиталь в Красногорске обеспечили электричеством
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Детский клинический центр имени Рошаля, который строится в Красногорске, обеспечили электричеством. Работы выполнили специалисты компании «Россети Московский регион».

Для того, чтобы присоединить больницу, энергетики установили распределительную подстанцию и проложили две кабельные линии протяженностью три километра.

Госпиталь запитали от подстанции «Павшино».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом. Ежегодно здесь смогут проходить лечение и обследование около 15 тысяч юных пациентов.

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Красногорск Здравоохранение Больницы Электричество Строительство

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