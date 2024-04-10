Электронный аукцион на устройство линий уличного освещения объявили в Егорьевске
Тендер на выполнение работ по устройству уличного освещения объявили в городском округе Егорьевск. Об этом сообщила министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова.
Победителю тендера предстоит провести устройство уличного освещения для установки шкафов управления наружным освещением. Работы пройдут в 70 деревнях городского округа. Соответствующая информация опубликована на портале ЕАСУЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта превысила 35 миллионов рублей. Все компании, желающие принять участие в электронном аукционе, должны подать заявки до 5 мая.
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