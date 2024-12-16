Электронный аукцион на капремонт теплосетей объявили в Истре

Годовые итоги работы проекта «Мой бизнес» подвели в Солнечногорске. Специалисты провели почти 830 консультаций для предпринимателей, а также сопровождали их для получения финансовой помощи. Местные предприятия получили субсидии на общую сумму около 80 миллионов рублей.

Бизнесмены из Солнечногорска подали порядка 35 заявок на получение субсидий и грантов от Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В результате двум крупным промышленным предприятиям вручили субсидии на закупку оборудования на сумму 40 миллионов рублей.

Кроме того, 12 предпринимателям компенсировали часть затрат на оборудование, необходимое для создания или модернизации производств, на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Шести бизнесменам возместили более восьми миллионов рублей расходов, связанных с деятельностью социальных предприятий, двум - компенсировали затраты на оплату услуг интернет-торговых площадок, а еще двум - на развитие бизнеса по франшизе.

«„Мой бизнес“ рассказывает, на какую помощь от государства могут рассчитывать предприятия, и содействует в ее получении. Правильно и в срок составленная заявка - важнейший шаг для оказания финансовой поддержки. Помимо этого, мы держим руку на пульсе потребностей нашего бизнеса: регулярно выезжаем на места, общаемся с руководством. Только в этом году мы совершили 44 выезда», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

В центре «Мой бизнес» в Солнечногорске рассмотрели 133 инвестиционных проекта, из которых сегодня реализуют 62. Одним из флагманов развития стал индустриальный парк «Есипово». В 2024 году здесь запустили производство упаковочных материалов компании «Барса групп», систем для непрерывного снабжения газами технологического оборудования «РТ Инженерные Системы», производство уличного спортивного оборудования «Кенгуру Про», а также изделий из кварцевого стекла для микроэлектроники «Технологии кварцевых кристаллов».

Кроме того, в 2024 году «Мой бизнес» составил расчет рейтинга бизнеса для 98 предприятий округа и участвовал в развитии проекта «Предпринимательские классы» по профориентации для школьников.