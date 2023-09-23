Электронная услуга в сфере недвижимости стала комплексной в Подмосковье

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«Сроки [получения услуги] минимальные - семь рабочих дней. Мы пошли дальше, теперь эти услуги можно будет получать в комплексе. Что это значит: получить сведения как на региональном, так и на муниципальном уровнях можно лишь по одному онлайн-заявлению. Услуга предоставляется бесплатно», - рассказала министр Наталья Адигамова.

Получить услугу можно по ссылке.

Ее могут получить разные виды арбитражных управляющих. Заявитель получит результат в личный кабинет на портале госуслуг.

Для получения сведений нужно приложить заявление, паспорт заявителя и его представителя, а также акт Арбитражного суда.

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