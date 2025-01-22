Электронная система оплаты ЖКУ начала работать в Серпухове

Единый документ позволят оплачивать коммунальные услуги через личный кабинет на сайте Московского областного единого расчетного центра или с помощью мобильного приложения. Система экономит время, так как больше нет необходимости ходить в банк или на почту.

Информация доступна пользователям круглосуточно. Система помогает управлять платежами и контролировать финансовые операции. В администрации Серпухова также отметили экологический фактор, ведь больше нет необходимости тратить бумагу для печати квитанций.

На оперативном совещании также подвели итоги работы Окружного управления социального развития № 17 в 2024 году и определили планы на 2025. Ведомство предоставляет 103 меры поддержки. Более 100 тысяч жителей Серпухова получают льготы, в том числе инвалиды, многодетные семьи, одинокие пенсионеры, дети без попечения родителей, участники СВО и их семьи, люди в трудной жизненной ситуации.

Одна из приоритетных задач - внедрение цифровых технологий, а наиболее актуальной мерой поддержки стал социальный контракт. Инициатива создана для малоимущих граждан, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум в Московской области. В прошлом году заключили 38 социальных контрактов, из них девять человек уже открыли собственное дело.

С этого года вместо выдачи технических средств реабилитации будут выдавать деньги, чтобы жители смогли купить необходимые товары в любых организациях, в том числе интернет-магазинах.

Среди приоритетных задач Управления социального развития - повышение рождаемости, упрощение регистрации мигрантов с целью снижения коррупции, внедрение автоматических решений для 24 услуг, поддержка ресурсных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, разработка технологии авторизации по биометрии.

С 1 января в состав управления вошел ЗАГС. В этом году планируют капитально отремонтировать Дворец торжеств «Центральный», чтобы вновь проводить здесь бракосочетания.

В День студента в муниципалитете подготовили множество мероприятий, которые позволят отметить дату ярко и памятно.