Электромеханик Евгений Савцов из Реутова стал призером конкурса «Лучший по профессии»

Реутовчанин Евгений Савцов начинал работать электромехаником по лифтам в компании «Аничкин Н.И.» в 2019 году, а с февраля 2020-го - перешел в компанию «Интеграл».

На конкурсе он успешно выполнил теоретические и практические задания в Тушинском центре оценки квалификаций в Москве. Евгений ответил на вопросы по техническому обслуживанию лифта и мерам безопасности при ремонте. Затем показал свое мастерство при обслуживании оборудования, выполнив ремонтные работы и соблюдая меры безопасности. Конкурсная комиссия оценила точность и полноту ответов теоретической части и скорость выполнения практической.

Евгений занял 2-е место в номинации «Электромеханик по лифтам». Он в числе призеров конкурса «Лучший по профессии» принял участие торжественной церемонии награждения и получил в подарок ноутбук.

Отметим, что представители профессии «Электромеханик по лифтам» в этом году впервые приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии». Всего в конкурсе оценивали профессионалов по 11 специальностям. В других номинациях девять специалистов управляющих компаний, водоканала и прочих организаций в сфере ЖКХ из Реутова получили дипломы участников.

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