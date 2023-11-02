Электромеханический завод в Одинцове расширит производство комплектующих для станков
Одинцовский электромеханический завод реализует инвестиционный проект, направленный на импортозамещение. Предприятие расширит производство комплектующих для металлообрабатывающих станков.
Объем инвестиций составит 40 миллионов рублей. Кроме увеличения масштабов производства, завод создаст еще 10 рабочих мест.
«Одинцовский электромеханический завод» после расширения производства сможет выпускать комплектующие для станций очистки смазочно-охлаждающих жидкостей, транспортеров стружки, кабинетной защиты и телескопических зашит направляющих», - рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Электромеханический завод занимается производством изделий из металла. Компания выпускает детали подъемников для канатных дорог, оборудование для бассейнов, фонтанов, архитектурных и арт-объектов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев указал, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач правительства Подмосковья.
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