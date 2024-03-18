Электрическую подстанцию построят у дома для переселенцев из аварийного жилья в Сергиевом Посаде

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Энергетики установят подстанцию с двумя трансформаторами мощностью по 630 киловольт-ампер и построят две кабельные линии протяженностью по 155 метров. Мощность электроснабжения в 180 квартирах - 262 киловатта.

В «Мособлэнерго» напомнили, что заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через сайт moetp.ru.

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