Электрическую подстанцию построят у дома для переселенцев из аварийного жилья в Сергиевом Посаде
Специалисты «Мособлэнерго» в июне построят трансформаторную подстанцию для электроснабжения строящегося многоквартирного дома на улице 2-й Кирпичный завод в Сергиевом-Посаде. Работы ведутся в рамках реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
Энергетики установят подстанцию с двумя трансформаторами мощностью по 630 киловольт-ампер и построят две кабельные линии протяженностью по 155 метров. Мощность электроснабжения в 180 квартирах - 262 киловатта.
В «Мособлэнерго» напомнили, что заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через сайт moetp.ru.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».