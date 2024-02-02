Электрическую подстанцию построят на Полевой улице в деревне Золотово

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Как рассказали в «Мособлэнерго», электроустановку будет питать подстанция ТП-88 по воздушной линии протяженностью 400 километров. Корпус объекта уже разместили в районе Полевой улицы.

К комплектной подстанции подключат заявителя, который планирует открыть бизнес. Объект планируют запустить после строительства распределительного устройства и кабельной линии.

Компания «Мособлэнерго» подключает к электросетям юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Такие работы проводят для соединения энергопринимающих устройств с сетями, увеличения трансформаторной мощности или изменения производственной деятельности заявителя.

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