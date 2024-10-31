Электрические сети и подстанции Подмосковья подготовили к зиме

Как рассказали в Министерстве энергетики Московской области, помимо подготовки к зиме в регионе идет программа модернизации энергетического комплекса. Уже капитально отремонтировали более 1362 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, а также оборудование 2203 трансформаторных подстанций.

«Зимний сезон для энергетиков - это сложное и ответственное время. Чтобы встретить его без перебоев, мы в течение всего года вели подготовку электросетевого комплекса к работе в сложных условиях», - отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Также специалисты перед зимой расчистили охранные зоны ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности - всего более 6306 гектаров.

В регионе уделяется особое внимание готовности персонала и техники к зимнему периоду - сформировано 657 бригад специалистов и 2732 единицы техники, включая резервные источники снабжения электроэнергии.

Кроме того, подмосковные сетевые компании начали планировать мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей на 2025 год.