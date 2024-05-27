Экстремальный исторический забег пройдет в Зарайске 29 июня в 6-й раз

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, гонка «Зарайский бизон» пройдет по самым интересным и живописным местам городского округа. Бегунов ждут две сложные трассы: трейл-маршрут для одиночного забега и командная дистанция по пересеченной местности с препятствиями.

По словам руководителя проекта «Зарайский бизон» Дмитрия Аверьянова, такой масштабный забег пройдет уже в шестой раз, а в этом году все желающие смогут поучаствовать в семейном зачете.

«В этом зачете может принять участие команда от двух человек, связанная семейными узами. Самая многочисленная семейная команда, которая придет к финишу, удостоится победы в специальной номинации. Поэтому призываю всех брать с собой родителей, детей, бабушек с дедушками, чтобы активно провести время со всей семьей. Будет в прямом смысле огненно, обещаем!» - рассказал Аверьянов.

Победители забега получат медали и подарки, среди которых сертификаты на катание на лодках и байдарках, персональные фотосессии и другие призы от партнеров.

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