Экспресс-автобусы до терминала D в Шереметьево возобновят с 1 июня

Автобусы будут курсировать каждые 20 минут. Маршрут пройдет по платной трассе без остановок, поэтому расчетное время в пути - всего 20 минут.

«На маршруте будут курсировать новые вместительные автобусы „НЕФАЗ“ - такие же, как на нашем маршруте № 1195 до терминалов В и С. Экспресс-автобусы в терминалы В и С при этом продолжат курсировать в привычном режиме», - рассказал генеральный директор «Аэроэкспресс» Андрей Акимов.

Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на сайте aeroexpress.ru и в мобильном приложении «Аэроэкспресс».

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