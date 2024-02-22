22 февраля 2024, 11:47

Экспозицию о Великой Отечественной войне обновили в краеведческом музее Волоколамска

Телеканал «360»
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Экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, обновили в Волоколамском краеведческом музее. Теперь здесь четыре тематических раздела — от оккупации города до его полного освобождения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вручил награды бойцам добровольческого отряда «Барс».

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Краеведческий музей в Никольском соборе Волоколамского Кремля работает с октября 1989 года. Спустя 35 лет военную экспозицию решили обновить. Работа над экспозицией еще не завершена - вскоре музею передадут несколько реликвий, включая символический меч города воинской славы. Финальный вид экспозиция обретет ко Дню города, который отпразднуют 29 августа.

«Контрнаступление советских войск на Волоколамском направлении началось 6 декабря 1941 года. Город Волоколамск освободили от немейко-фашистских войск 20 декабря 1941 года. Прорыв рубежа немецкой обороны в январе 1942 года сыграл важнейшую роль в продвижении наших войск по всему фронту», - рассказала секретарь краеведческого музея, автор книги «Волоколамский рубеж» Людмила Шумова.

Музеи Волоколамск Великая Отечественная война
22 февраля 2024, 12:38
Школу № 5 в Солнечногорске капитально отремонтируют к сентябрю
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Продолжается капитальный ремонт школы № 5 — одного из старейших учебных заведений в Солнечногорске. Построенное в 1940 году здание полностью обновят. Закончить работы планируют до 1 сентября 2024 года.

В школе заменят кровлю, инженерные коммуникации, оконные блоки, расширят пищеблок, отремонтируют фасад и учебные классы, которые оснастят новой мебелью учебные классы. Также на благоустроенной территории организуют спортивную зону площадью более четырех тысяч квадратных метров.

К середине марта помещения подготовят под отделку и начнут монтаж новых инженерных систем. Работы проводят по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках президентской программы.

«Все внутренние системы - отопления, электроснабжения, инженерные коммуникации, водно-распределительные устройства меняются полностью. Обновляется внутренняя отделка, фасад, крыша. Фактически, от старого здания остаются только стены, которые выполняют несущую функцию», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В школе № 5 обучается почти 950 человек. На время проведения работ учеников перевели в соседние учебные заведения.

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Школы Солнечногорск Ремонтные работы
22 февраля 2024, 12:38
День Гжели пройдет в Раменском городском парке в марте
Министерство культуры и туризма Подмосковья
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Дирекция парков Раменского городского округа подписала соглашение о сотрудничестве с Объединением «Гжель». Стороны договорились о проведении совместных мероприятий для популяризации народного промысла. Одним из первых событий станет День Гжели, который пройдет в марте.

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что на Дне Гжели пройдут лекции, мастер-классы, выставки изделий гжельских мастеров и другие активности.

Раменский городской парк имеет важное значение для горожан. Еще в 2001 году ему присвоили статус памятника истории и культуры областного масштаба. Парк открылся в 1933 году, но его история берет начало в XVIII веке. Тогда эти земли принадлежали князьям Волконским, здесь была их усадьба. В конце 2023 года парк получил знак качества «Дед Мороз рекомендует» за лучшую фотозону и елку в стиле гжельской росписи.

Объединение «Гжель» является старейшим предприятием по изготовлению фарфоровых изделий в гжельском стиле. Сегодня «Гжель» владеет правами на современные художественные особенности гжельского промысла, история которого насчитывает почти семь столетий.

Сотрудничество парка и «Гжели» реализуется в рамках проекта «Культурные коды Московской области международного значения».

Туризм Раменское Народные промыслы Парки
22 февраля 2024, 12:33
Тендер на капитальный ремонт сетей теплоснабжения объявили в Одинцове
Медиаархив Подмосковья
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Электронный конкурс на работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения поселок Гарь — Покровское объявили в Одинцове. В 2024 году планируется отремонтировать более трех километров труб.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит разработать проектно-сметную документацию, а затем отремонтировать 3 километра и 300 метров сетей теплоснабжения поселок Гарь - Покровское.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и Одинцовского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Одинцово Аукционы Ремонтные работы
22 февраля 2024, 12:33
Новый кластер загородных домов появится в Истре к 2032 году
Группа "Самолет"
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Группа компаний «Самолет» приступила к реализации нового кластера ИЖС в Истре. Министерство жилищной политики одобрило проект.

Всего на территории кластера «Истра-Дом» построят свыше 2,2 тысячи домов. Проект планируют завершить к 2032 году.

Первую очередь проекта завершат уже в 2026 году. Более 400 индивидуальных жилых домов построят в рамках 214-ФЗ по договорам долевого участия вместе с земельным участком, отделкой и центральными коммуникациями.

Здания выполнят в едином архитектурном стиле. Помимо этого, для жителей создадут все необходимые условия: транспортную сеть, пешеходные дорожки, охрану и придорожный торговый центр. Также на территории кластера возведут детские сады, школу, поликлинику и банный комплекс.

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Истра Строительство

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