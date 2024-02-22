Экспозицию о Великой Отечественной войне обновили в краеведческом музее Волоколамска
Экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне, обновили в Волоколамском краеведческом музее. Теперь здесь четыре тематических раздела — от оккупации города до его полного освобождения.
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Краеведческий музей в Никольском соборе Волоколамского Кремля работает с октября 1989 года. Спустя 35 лет военную экспозицию решили обновить. Работа над экспозицией еще не завершена - вскоре музею передадут несколько реликвий, включая символический меч города воинской славы. Финальный вид экспозиция обретет ко Дню города, который отпразднуют 29 августа.
«Контрнаступление советских войск на Волоколамском направлении началось 6 декабря 1941 года. Город Волоколамск освободили от немейко-фашистских войск 20 декабря 1941 года. Прорыв рубежа немецкой обороны в январе 1942 года сыграл важнейшую роль в продвижении наших войск по всему фронту», - рассказала секретарь краеведческого музея, автор книги «Волоколамский рубеж» Людмила Шумова.