Экспозиция «Импульс.Арт» откроется в молодежном центре в Мытищах 27 августа

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Глава Городского округа Щелково Андрей Булгаков посетил территорию гимназии № 2. Вместе с жителями он проверил ход строительства нового спортивного ядра.

На новом стадионе предусмотрено все необходимое для активного отдыха: беговая дорожка, многофункциональная площадка для баскетбола, волейбола и футбола, столы для настольного тенниса, площадка «Активного долголетия», игровой комплекс для детей и воркаут с турниками.

«Вместе с жителями посмотрели новое спортивное ядро, которое мы делаем на территории гимназии № 2. Еще один очень ожидаемый объект», - сообщил глава.

Кроме того, вокруг спортивного ядра установлено освещение и камеры системы «Безопасный регион». Стадион будет функционировать в рамках губернаторской программы «Открытый стадион»: утром здесь будут заниматься школьники, а после уроков - все желающие.

Этот проект направлен на развитие физической активности среди жителей и создание комфортной среды для занятия спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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