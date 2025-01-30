Экспорт сельхозпродуктов из Подмосковья в Саудовскую Аравию вырос на 60% за год

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что Саудовская Аравия входит в десятку крупнейших торговых партнеров Подмосковья в сфере АПК. По объемам отгружаемой продукции эта страна занимает шестое место.

Наибольшую долю в структуре закупок занимают говядина, колбасные и макаронные изделия, корма для животных. Их экспорт увеличился в стоимостном выражении по сравнению с 2023 годом в 1,5 раза. По зернобобовым увеличение составило 1,3 раза.

Поставки других видов мяса, включая баранину, выросли в 2,8 раза, прочих товаров АПК - в 3,6 раза. Абсолютные лидирующие позиции у мяса птицы - рост в 6,2 раза.