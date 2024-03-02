Экспорт сельхозпродукции в страны Африки обсудили в Подмосковье

В Химках наступил период интенсивной очистки кровель от снега. По поручению главы городского округа Дмитрия Волошина, коммунальные службы усилили работу. Сейчас крыши расчищают более 50 работников.

В ходе проверки техники и готовности команд, Волошин подчеркнул важность безопасности и оперативности в проведении этих работ.

Сейчас в Химках стартовала весенняя чистка дворов и общественных пространств. Особое внимание уделяют тротуарам и местам для парковки. Жителей просят по возможности не занимать машиноместа в дни уборки, чтобы облегчить доступ к этим зонам.

«На этой неделе масштабные работы по уборке дворов провели в Новых Химках, в эти выходные ресурсы направляем на микрорайон Старые Химки. Темпы работ наращиваем, чтобы как можно скорее привести все территории в порядок после зимы», - отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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