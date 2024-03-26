Экспорт подмосковной продукции АПК в Армению увеличился на 12%

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Вице-премьер Правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов сообщил, что продукция из Подмосковья реализуется в более чем 90 странах мира, а в прошлом году на территорию Армении ввезли 24 тысячи тонн продукции.

«Мы поставили около семи тысяч тонн мясных продуктов, порядка трех тысяч тонн кондитерских изделий\", - добавил Владислав Мурашов.

Кроме того, на территорию Армении экспортировали свыше 2,5 тысячи тон продукции молочного происхождения.

Поставки продукции в Армению осуществляют «Дмитровский молочный завод», «Раменский кондитерский комбинат», а также компания «Маревен Фуд Сентрал», зарегистрированная в Серпухове.

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