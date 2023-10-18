Эксперты ЖКХ в Лобне помогут жителям в решении вопросов ремонта и благоустройства домов
Новую систему взаимодействия в сфере жилищно-коммунального хозяйства внедрили в Лобне. Теперь активные жители смогут решать вопросы по ремонту и благоустройству домов через экспертов управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа.
Одним из первых удобство новой системы оценил председатель совета дома № 10 на улице Комиссара Агапова. Андрей Алексеевич встретился с экспертами администрации и местным депутатом Оксаной Букиной в офисе управляющей компании «Домовладение».
Ему предоставили доступ в чат с экспертом управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Лобни. Туда он сможет направить заявку на проведение необходимых работ в жилом доме и во дворе Также на встрече обсудили вопросы, связанные с теплоснабжением дома и размещением коммуникаций интернет-провайдерами.
Напомним, такой способ прямой коммуникации с жителями внедряют по инициативе главы городского округа Лобня Игоря Демешко.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».