Эксперты по оценке ЕГЭ и ОГЭ в Подмосковье подвели итоги работы за год

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Такая оценка говорит о высоком уровне подготовки экспертов, что, соответственно, является гарантом проверки работ участников ЕГЭ и ОГЭ строго в соответствии с критериями оценивания.

В предметную комиссию входят эксперты и специалисты, занимающиеся оценкой и анализом экзаменационных работ. Отмечается, что предметные комиссии Подмосковья по математике, химии и английскому языку вошли в пятерку лучших России.

«На совещании были даны рекомендации по подготовке экспертов и формированию составов предметных комиссий на 2024 год», - добавили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

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