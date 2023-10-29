Эксперты ГК «Гранель» дали прогноз по рынку недвижимости Подмосковья после повышения ключевой ставки до 15%
Специалисты группы компаний «Гранель» рассказали, как повышение Банком России ключевой ставки до 15% отразиться на рынке недвижимости. По их мнению, это поможет поддержать спрос на рынке новостроек.
Представители «Гранель» рассказали, что покупатели опасаются, что государство поднимет ставки по льготной ипотеке, как, например, это произошло в 2022 году.
«Возможности бюджета не безграничны. С каждым увеличением ключевой ставки все выше вероятность, что изменятся нынешние параметры госпрограмм. Поэтому заемщики стремятся взять кредиты на текущих выгодных условиях», - рассказали эксперты.
Специалисты подчеркивают, что из-за повышения ключевой ставки ухудшаются возможности продажи квартир на вторичном рынке. Предполагается, что ставки по классическим кредитным программам вырастут до 16-18%.
«А это негативно повлияет и на первичный рынок, поскольку часть сделок совершается на деньги от реализации вторичного жилья», - добавили эксперты При этом некоторые покупатели, которые планировали приобрести недвижимость на вторичном рынке, остановят свой выбор на новостройках. У них в приоритете объекты высокой стадии готовности, в том числе с отделкой.
«В результате вымывание квартир у застройщиков продолжится. А это при покупательской активности на первичном рынке позволит сохранить баланс спроса и предложения, что гарантирует в целом ценовую стабильность», - подытожили специалисты.
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