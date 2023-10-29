Эксперты ГК «Гранель» дали прогноз по рынку недвижимости Подмосковья после повышения ключевой ставки до 15%

Представители «Гранель» рассказали, что покупатели опасаются, что государство поднимет ставки по льготной ипотеке, как, например, это произошло в 2022 году.

«Возможности бюджета не безграничны. С каждым увеличением ключевой ставки все выше вероятность, что изменятся нынешние параметры госпрограмм. Поэтому заемщики стремятся взять кредиты на текущих выгодных условиях», - рассказали эксперты.

Специалисты подчеркивают, что из-за повышения ключевой ставки ухудшаются возможности продажи квартир на вторичном рынке. Предполагается, что ставки по классическим кредитным программам вырастут до 16-18%.

«А это негативно повлияет и на первичный рынок, поскольку часть сделок совершается на деньги от реализации вторичного жилья», - добавили эксперты При этом некоторые покупатели, которые планировали приобрести недвижимость на вторичном рынке, остановят свой выбор на новостройках. У них в приоритете объекты высокой стадии готовности, в том числе с отделкой.

«В результате вымывание квартир у застройщиков продолжится. А это при покупательской активности на первичном рынке позволит сохранить баланс спроса и предложения, что гарантирует в целом ценовую стабильность», - подытожили специалисты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что около 900 тысяч жителей бараков расселят в регионе за 7-10 лет.

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