Эксперимент по выращиванию растений в грунте из переработанных отходов стартовал в Солнечногорске

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В феврале грядки засеяли первыми видами цветов. Динамику роста отследят и зафиксируют. Если эксперимент окажется успешным, будет рассматриваться вопрос применения технокомпоста для рекультивации земель и отсыпки откосов автомобильных дорог.

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«Качественный техногрунт на КПО „Нева“ производят из твердых коммунальных отходов методом туннельного компостирования в закрытом помещении», - рассказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Специалистам важно понять ценность получаемого техногрунта и его возможности применения. Специально для этого на КПО есть экспериментальная теплица, где посажены семена нескольких видов растений.