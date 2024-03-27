Эксперимент по выращиванию растений в грунте из переработанных отходов стартовал в Солнечногорске
Бермудскую газонную траву, ель и другие растения для эксперимента посадили в техногрунт, который произвели на КПО «Нева» в Солнечногорске. Динамику роста будут отслеживать и фиксировать каждые семь дней.
В феврале грядки засеяли первыми видами цветов. Динамику роста отследят и зафиксируют. Если эксперимент окажется успешным, будет рассматриваться вопрос применения технокомпоста для рекультивации земель и отсыпки откосов автомобильных дорог.
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«Качественный техногрунт на КПО „Нева“ производят из твердых коммунальных отходов методом туннельного компостирования в закрытом помещении», - рассказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.
Специалистам важно понять ценность получаемого техногрунта и его возможности применения. Специально для этого на КПО есть экспериментальная теплица, где посажены семена нескольких видов растений.