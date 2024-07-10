Экскурсию в питомник роз провели для жителей Солнечногорска

Экскурсантам провели учебный семинар. Директор питомника саженцев роз № 1 Александр Уколов поделился своим многолетним опытом и авторскими методиками. Специалист научил выбирать посадочный материал, рассказал об агротехнических приемах, направленных на повышение зимостойкости, а также о современном методе укрытия роз. Также посетителям рассказали о технологическом процессе, ассортименте и организации питомника.

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик отметил, что это мероприятие реализуется в рамках программы по развитию сельскохозяйственного туризма. Питомник «РусРоза» является почетным участником многих международных выставок в сфере ландшафтного дизайна и устройства садов. Он участвовал в передаче «Фазенда» на Первом канале, а также неоднократно становился победителем международного фестиваля садов и цветов «Moscow Flower Show».

Напомним, что питомник основали в 2008 году и его главным направлением является выращивание посадочного материала роз с увеличенным объемом корневой системы для создания ландшафтных садов.

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