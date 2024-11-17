Экскурсию в филиал военной академии РВСН провели для школьников в Серпухове

Целью акции стала популяризация профессии военного и привлечение молодёжи в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. В рамках обзорной экскурсии ребята узнали об истории одного из ведущих военно-учебных заведений страны, познакомились с объектами учебно-материальной базы и условиями службы курсантов. Эти аспекты всегда вызывают особый интерес у подрастающего поколения.

Многие воспитанники «Маргеловца» выразили желание поступить в академию после окончания школы и уже начали подготовку к вступительным экзаменам и нормативам. Представители академии подробно рассказали о процессе приёма абитуриентов, что помогло юным патриотам лучше понять требования и ожидания.

Будучи курсантами военно-патриотического клуба, серпуховичи приобретают навыки, которые будут полезны при поступлении в академию. Помимо спортивной подготовки, они осознают важность ответственного подхода к учебному процессу в общеобразовательных учреждениях.

Эта инициатива стала важным шагом в укреплении связи между молодежью и Вооруженными Силами, вдохновляя новое поколение на выбор профессии, связанной с защитой Родины.

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