Экскурсию в Центр подготовки космонавтов провели для школьников из Лобни

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Организаторы мероприятия рассказали, что очень многие воспитанники образовательных учреждений Лобни увлекаются космонавтикой и считают Гагарина своим кумиром. В детских садах округа создаются «дружинки гагаринцев», а в школах - дружины.

На экскурсии ребята возложили цветы к памятнику первому человеку в космосе, а также посетили музей в Доме космонавтов и храм Преображения Господня.

Развитию дополнительного образования в Лобне уделяют очень много внимания. На базе школ и учреждений культуры работает множество разнообразных бесплатных кружков и секций.

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